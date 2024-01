Beacon Roofing Supply Aktie: Finger weg?

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Beacon Roofing Supply in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Aktivität in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit wenig im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über Beacon Roofing Supply waren also in etwa im normalen Rahmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Beacon Roofing Supply in den letzten 12 Monaten eine Performance von 65,29 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 242,31 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Beacon Roofing Supply im Branchenvergleich um -177,02 Prozent unterperformt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Rendite von 149,06 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 83,78 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beacon Roofing Supply liegt derzeit bei 650,9, was bedeutet, dass die Börse 650,9 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 1980 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher auf Basis des KGVs als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Beacon Roofing Supply, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 65 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -24,85 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung durch die Analysten führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.