Beacon Roofing Supply Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Beacon Roofing Supply: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die aktuelle Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung zeigt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild von Beacon Roofing Supply. Die Aktie verzeichnet eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Beacon Roofing Supply in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,72 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 159,78 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus der gleichen Branche. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 329,43 Prozent, wobei Beacon Roofing Supply aktuell 288,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beacon Roofing Supply beträgt aktuell 167, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beacon Roofing Supply daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beacon Roofing Supply von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.