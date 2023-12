Beacon Minerals Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Beacon Minerals herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass Beacon Minerals überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Beacon Minerals weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für Beacon Minerals führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Aktie von Beacon Minerals Thema in den Diskussionen in den sozialen Medien, und dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Beacon Minerals beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Beacon Minerals mit 0.025 AUD derzeit -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -16,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität gezeigt, weshalb Beacon Minerals für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Beacon Minerals führt.