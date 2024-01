Beacon Lighting Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) der Beacon Lighting liegt bei 43,59, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Eine ähnliche neutrale Situation ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und der für die Beacon Lighting bei 42 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beacon Lighting auf 1,83 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,32 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,78 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,05 AUD, was einer Distanz von +13,17 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Beacon Lighting daher die Gesamtnote "Gut" in Bezug auf die technische Analyse.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Buzz auf sozialen Plattformen erhalten wir auch hier ein neutrales Bild. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Beacon Lighting beide neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Beacon Lighting.

Insgesamt kann die Beacon Lighting daher in Bezug auf die technische Analyse als "Gut" bewertet werden, während die Stimmung und der Buzz als "Neutral" eingestuft werden.