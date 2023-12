Beacn Wizardry & Magic Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Beacn Wizardry & Magic haben in den letzten Monaten ein neutrales Bild gezeigt. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als neutral bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Beacn Wizardry & Magic. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,18 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,075 CAD liegt, was einer Abweichung von -58,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,1 CAD führt zu einer Abweichung von -25 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Beacn Wizardry & Magic ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Beacn Wizardry & Magic ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 51,35, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.