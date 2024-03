Beachbody Company Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Beachbody-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse und des gleitenden Durchschnitts bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 14,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,18 USD liegt, was einem Unterschied von -35,94 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 9,27 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-0,97 Prozent), und somit wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit in Bezug auf Beachbody, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen in den letzten zwei Wochen, während neutralere Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für die Beachbody-Aktie einen Wert von 59,08 (RSI7) und 50,52 (RSI25) an, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Beachbody-Aktie auf der Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.