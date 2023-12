Beachbody Company Aktie: Finger weg?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Insgesamt überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen, während an vier Tagen vor allem positivere Themen diskutiert wurden. Besonders häufig wurde in den letzten Tagen negativ über das Unternehmen Beachbody gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und kommt zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Beachbody bei 69,23, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Die trendfolgende technische Analyse berücksichtigt den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 18,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,65 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tages-Durchschnitt von 9,51 USD liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine schlechte Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als neutral bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Beachbody daher insgesamt eine schlechte Bewertung für diese Stufe.