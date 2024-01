Beach Energy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die australische Öl- und Gasgesellschaft Beach Energy verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,71 Prozent, was 1,16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

In den sozialen Medien wurde Beach Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft, da in den Kommentaren und Diskussionen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beach Energy 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Auch diese Kategorie erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beach Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,5 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,6 AUD liegt, was einem Unterschied von +6,67 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Rating von "Neutral".

Zusammenfassend kann die Beach Energy-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung, des KGVs und der technischen Analyse insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen werden.