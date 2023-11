Beach Energy Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes bei Beach Energy festgestellt, und zwar hin zum Negativen. Diese Veränderung ergibt sich aus der Tendenz der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, zu besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Beach Energy daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,49 AUD für den Schlusskurs der Beach Energy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,485 AUD (-0,34 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,55 AUD) wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,19 Prozent Abweichung). Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Beach Energy daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beach Energy bei 8,9, was unter dem Branchendurchschnitt (68 Prozent) liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 28,1 auf. Aus dieser Perspektive ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Beach Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,71 Prozent und liegt damit mit 1,16 Prozent über dem Mittelwert (2,55) für diese Aktie. Daher erhält Beach Energy für diese Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.