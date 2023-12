Be Semiconductor Industries Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 32 für die Be Semiconductor Industries-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Be Semiconductor Industries überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit einem "Gut"-Rating eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Be Semiconductor Industries-Aktie beträgt 2,66 Prozent, was 2,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Be Semiconductor Industries liegt bei 23, was im Vergleich zu Werten aus der Branche ähnlich ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Be Semiconductor Industries ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, weshalb die Einschätzung für die Anleger-Stimmung insgesamt "Gut" lautet.