Be Semiconductor Industries Aktie: Das hat Gewicht!

Das niederländische Technologieunternehmen Be Semiconductor Industries weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Gemäß fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche konnte Be Semiconductor Industries in den letzten 12 Monaten eine hohe Performance von 106,93 Prozent erzielen, was einer Überperformance von über 100 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleichsleistung. In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie derzeit bei 3,23 als überverkauft eingestuft, was als gutes Signal betrachtet wird. Auch die Dividendenrendite des Unternehmens wird mit 2,66 Prozent angegeben, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher von Analysten als schlecht bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Be Semiconductor Industries basierend auf fundamentalen, technischen und Dividendenkriterien.

