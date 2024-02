Be Semiconductor Industries Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Be Semiconductor Industries-Aktie beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Be Semiconductor Industries überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Be Semiconductor Industries.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen gibt Aufschluss darüber, dass das Unternehmen mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Be Semiconductor Industries schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Gut" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Be Semiconductor Industries auf 110,89 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 156,35 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +41 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 139,34 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +12,21 Prozent Abstand auch aus dieser Sicht ein "Gut" erhält. Die Gesamtnote für Be Semiconductor Industries lautet somit "Gut".