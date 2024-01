Be Semiconductor Industries Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenpolitik von Be Semiconductor Industries wird von unseren Analysten positiv bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2,66 Prozent, was eine positive Differenz von +2,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bedeutet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Be Semiconductor Industries derzeit bei 101,66 EUR verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 129,05 EUR, was einem Abstand von +26,94 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +5,24 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Be Semiconductor Industries beträgt 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Be Semiconductor Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 106,93 Prozent, was einer deutlichen Outperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent und dem Sektor "Informationstechnologie" von ebenfalls 0 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine positive Bewertung in dieser Kategorie.