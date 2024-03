BeWhere Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Bewhere-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,24 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,3 CAD, was einem Unterschied von +25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,29 CAD, was einem Anstieg von +3,45 Prozent entspricht, und damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Bewhere-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 14,58 Prozent erzielt, was 13,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -5,51 Prozent, wobei Bewhere aktuell 20,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analystenmeinungen und sozialen Medien waren die Kommentare zu Bewhere überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bewhere-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 46,15). Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Insgesamt erhält die Bewhere-Aktie also gute Bewertungen aus technischer Sicht, im Branchenvergleich und hinsichtlich der Anlegerstimmung, während der RSI ein neutrales Rating liefert.