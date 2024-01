BeWhere Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Bewhere auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 83,33 Punkte, was bedeutet, dass Bewhere derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Bewhere auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI. Insgesamt wird Bewhere für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Bewhere in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Bewhere mit 0,28 CAD inzwischen +3,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +27,27 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Bewhere in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 9,82 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +5,39 Prozent im Branchenvergleich für Bewhere entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Bewhere 5,49 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.