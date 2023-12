BeWhere Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bewhere herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 22,22 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen und bewertet Bewhere als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um Bewhere. In den letzten Wochen gab es vermehrt positive Kommentare, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,22 Prozent erzielt, was 16,2 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Bereich "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -3,82 Prozent, wobei Bewhere aktuell 19,03 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bewhere derzeit 0, was einer negativen Differenz von -17,91 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.