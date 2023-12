BeWhere Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Bewhere bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche einen geringeren Ertrag von 17,91 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In punkto Fundamentaldaten weist Bewhere ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,72 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 38,22 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger bei Bewhere in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Der Aktienkurs von Bewhere verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,22 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche eine Überperformance von 16,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Software-Branche erzielt Bewhere mit einer Rendite von -3,66 Prozent eine Überperformance von 18,87 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.