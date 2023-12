BeMetals Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) für Bemetals liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als neutral betrachtet wird. Daher erhält Bemetals in dieser Kategorie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Die Anlegerstimmung für Bemetals wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral.

Die Diskussionsintensität im Internet bezüglich Bemetals wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Bemetals.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Bemetals-Aktie bei 0,13 CAD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,085 CAD (-34,62 Prozent Abweichung) liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,1 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-15 Prozent Abweichung). Somit wird Bemetals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.