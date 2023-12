BcePref S Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Bce als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 85,23, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist. Der RSI25-Wert liegt bei 57,11, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bce insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dabei setzen sich die Bewertungen aus 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten führen zu einer "Neutral"-Empfehlung (1 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 56,88 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 9,84 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Bce daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") eine Überperformance von 10,62 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -4,7 Prozent, und Bce liegt aktuell 2,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Bce-Aktie beträgt 7,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Wert von 123,87 für die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche ergibt eine Differenz von -116,51 Prozent zur Bce-Aktie. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

