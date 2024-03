BcePref S Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In den letzten beiden Wochen wurde das Unternehmen Bce von den meisten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Alles in allem lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" zu. Allerdings wurden auch 4 klare Schlecht-Signale erkannt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Branche hat die Aktie von Bce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,64 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" um -0,47 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bce im Branchenvergleich um -12,17 Prozent unterperformt hat. Der gesamte Sektor "Telekommunikationsdienste" hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -18,04 Prozent, wobei Bce um 5,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob die Bce-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce aktuell 14,59, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.