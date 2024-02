BcePref S Aktie: Ruhe bewahren!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Bce-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Bce-Aktie. Aktuelle Reports der Analysten führen ebenfalls zu einer ähnlichen Beurteilung, wodurch sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für das Bce-Wertpapier ergibt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings ergab, beträgt 54,55 CAD. Dies impliziert ein Aufwärtspotential von 7,32 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 50,83 CAD. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Bce somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Ihren aktuellen Kurs von 50,83 CAD bedeutet eine Entfernung von -9,13 Prozent vom GD200 (55,94 CAD), was charttechnisch ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 53,57 CAD und ergibt somit einen Abstand von -5,11 Prozent zum aktuellen Aktienkurs. Somit wird der Kurs der Bce-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bce besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung einbringt. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Bce führt.

Bce schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 42,65 Prozentpunkte (7,06 % gegenüber 49,71 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.