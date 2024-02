BcePref S Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Analysteneinschätzung: Im vergangenen Jahr haben Analysten ihre Bewertung für Bce 3-mal als Gut, 7-mal als Neutral und 0-mal als Schlecht eingestuft. Langfristig betrachtet erhält die Aktie daher von institutioneller Seite das Rating "Neutral". Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild: 3-mal Gut, 6-mal Neutral und 0-mal Schlecht, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die aktuelle Kursentwicklung von 51,2 CAD wird von den Analysten ebenfalls berücksichtigt, die eine erwartete Entwicklung von 6,54 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 54,55 CAD festlegen, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich deshalb für die institutionelle Bewertung der Aktie das Urteil "Neutral".

Fundamental: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) wird die Bce-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,2, während das Branchen-KGV bei 38,76 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Sentiment und Buzz: Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Bce-Aktie in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Bce ein "Schlecht"-Wert.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,16 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für die Bce-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.