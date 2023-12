BcePref S Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bce-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 31,47 Punkten und der RSI25 bei 58,49 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Bce einen niedrigeren Wert von 7,37 Prozent, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 103,91 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Bce-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 57,42 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 52,17 CAD, was einem Rückgang von 9,14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 53,11 CAD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 10 Bewertungen zeigt eine durchschnittliche Bewertung der Bce-Aktie als "Neutral". Die Kursprognose von 56,98 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 9,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bce-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung aus institutioneller Sicht.