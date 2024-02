BcePref S Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die kanadische Telekommunikationsgesellschaft Bce bietet aktuell eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, was jedoch 42,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 49 % auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 42,27) deutlich unterdurchschnittlich ist. Somit wird das Unternehmen als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung und Bewertung rund um die Aktie von Bce. Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen sind mehrheitlich negativ, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren vorwiegend negativ. Die Redaktion sieht das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft an. In den zurückliegenden Wochen konnten insgesamt neun Handelssignale ermittelt werden, davon vier positive und fünf negative. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 76,07, was auf eine Überkauflage hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".