BcePref S Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung der Anleger rund um die Bce-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negativen Aspekte im Vordergrund standen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigte sich ein hauptsächlich positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale hervorgehoben wurden, daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite schneidet die Bce-Aktie weniger positiv ab. Mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent liegt sie 116,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Bce-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft einzustufen ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Bce-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Bce-Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt. Von insgesamt 10 Bewertungen lauten 3 "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 56,98 CAD, was auf eine zukünftige Performance von 10,33 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.