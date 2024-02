BcePref S Aktie: Chancenlos!

Beurteilung des Aktienkurses von Bce in der Telekommunikationsdienste-Branche

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" übertrifft Bce mit einer Rendite von -5,9 Prozent die Branche um mehr als 12 Prozent. Die mittlere Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 3,01 Prozent, wobei Bce mit 8,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Bce von 50,83 CAD als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er -9,13 Prozent unter dem GD200 (55,94 CAD) liegt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der einen Kurs von 53,57 CAD aufweist, einen Abstand von -5,11 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Bce-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI-Niveau von 73,33 wird die Bce mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung von 65,36. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", die im Durchschnitt ein KGV von 38 aufweisen, als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.