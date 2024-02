BcePref Q Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Bce-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 56,08 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 50,14 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -10,59 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage von 53,75 CAD liegt die Aktie mit einem Abstand von -6,72 Prozent als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur Telekommunikationsdienste-Branche hat die Bce-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,9 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche von 2,01 Prozent liegt die Bce-Aktie mit 7,91 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im letzten Jahr in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Bce-Aktie mit 7,06 Prozent 42,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen über Bce unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung für Bce eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Bce-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" zugesprochen.