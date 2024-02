BcePref Q Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Bce zeigt einen Wert von 73,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,36 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Das aktuelle KGV von Bce beträgt 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", die im Durchschnitt ein KGV von 38 haben, als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt Bce eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem Gesamtbild von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 10 Analystenbewertungen für die Bce-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 54,55 CAD, was ein Aufwärtspotential von 7,32 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Bce somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.