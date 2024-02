BcePref Q Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analyse der Analysten zeigt, dass Bce in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Bewertung "Gut", 7 Mal die Bewertung "Neutral" und kein Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 3 "Gut" Bewertungen, 6 "Neutral" Bewertungen und 0 "Schlecht" Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten auch eine Kursentwicklung von 6,54 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 54,55 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral" Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Bce eine geringe Diskussionsintensität und kaum Veränderungen bei der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Bce als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,2 im Vergleich zum Branchen-KGV von 38,76, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv gegenüber Bce, mit acht positiven und sechs negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Bce daher eine "Gut"-Einschätzung. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen, was zu einer weiteren "Gut" Bewertung führt. Insgesamt erhalten die Anleger daher ein "Gut"-Rating für Bce von der Redaktion.