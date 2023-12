BcePref Q Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Bce deutlich ins Negative verändert, basierend auf der Analyse von Social-Media-Beiträgen. Demnach wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Bce daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 57,5 CAD für den Schlusskurs der Bce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 51,49 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Nähe des letzten Schlusskurses zum 50-Tages-Durchschnitt von 53,1 CAD ergibt dagegen eine "Neutral"-Rating für die Bce-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigte keine eindeutig positiven oder negativen Meinungen in den sozialen Medien, aber die negativen Themen rund um Bce sorgten für eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Gut"-Signal führt.

Die Bewertungen der Analysten für Bce zeigen in den letzten 12 Monaten 3 positive, 7 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den letzten Monat ergaben sich 1 positive, 3 neutrale und keine negativen Einstufungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 10,65 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 56,98 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".