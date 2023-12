BcePref Q Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Bce-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 103,91 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine Unterbewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,11 42 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Bce-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt. Die Analysteneinschätzungen sind ebenfalls neutral, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 10 Analysten. Es gab 3 positive, 7 neutrale und keine negativen Meinungen. Die Kursprognose deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 9,21 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Bce-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung, wobei verschiedene Analysen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.