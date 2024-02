BcePref Q Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Anleger-Sentiment für die Bce-Aktie war in den letzten zwei Wochen vor allem negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es wieder hauptsächlich negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen haben jedoch gezeigt, dass zuletzt überwiegend positive Signale das Bild bestimmten, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bce-Aktie eine Unterbewertung auf. Das aktuelle KGV beträgt 17, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 38 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Bce-Aktie bei einem Niveau von 73,33 liegt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 10 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Bce-Aktie. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,55 CAD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 7,32 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet.

Insgesamt erhält die Bce-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der verschiedenen Analysen und Einschätzungen.