BcePref Q Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung und das Interesse für die Bce-Aktie haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, so die Analyse von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Dies spiegelt sich in einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung wider. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 14,59, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, wofür Bce eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Bce-Aktie der letzten 200 Handelstage um 12,01 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Minus von 8,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung hingegen wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.