BcePref Q Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Bce-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt bei 51,78 CAD, was einem Abstand von -10,35 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 53,15 CAD, was einer Differenz von -2,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine eher negative Tendenz, mit einem Wert von 85,23 für den RSI7 und 57,11 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung und einer "Neutral"-Einstufung führt.

Hingegen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce bei 17, was im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten sind sich uneinig, mit insgesamt 10 Bewertungen, davon 3 "Gut", 7 "Neutral" und keine "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose von 56,88 CAD ergibt ein Aufwärtspotential von 9,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Bce daher eine "Neutral"-Bewertung.