BcePref Q Aktie: Abwarten

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Bce-Aktie ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Bce verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,13 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -2,43 Prozent. Im Sektorvergleich hingegen liegt die Rendite von Bce um 11,23 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Langfristig betrachtet wird die Bce-Aktie von Analysten neutral bewertet. Die Analysten geben insgesamt 3 gute, 7 neutrale und keine schlechten Bewertungen ab. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 56,98 CAD, was eine mögliche zukünftige Performance von 10,33 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die technische Analyse der Bce-Aktie lässt sich feststellen, dass der Aktienkurs derzeit um -10,53 Prozent unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt hingegen -2,86 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse ein neutrales Gesamtrating für die Bce-Aktie.