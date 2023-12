BcePref M ist zurück!

Die Aktie von Bce wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,11 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (29,35) eine Unterbewertung um 42 Prozent darstellt. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz über Bce wurde jedoch leicht reduziert, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für das Sentiment und eine schlechte Bewertung für den Buzz.

Im vergangenen Jahr erhielt Bce insgesamt 10 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Für den zurückliegenden Monat liegen 1 "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht"-Empfehlungen vor. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung aus institutioneller Sicht. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 56,98 CAD, was ein Aufwärtspotential von 9,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 52,17 CAD bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie von Analysten als "Gut" empfohlen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Bce. Während einige positive Signale zu erkennen sind, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich jedoch eine neutrale Einschätzung bezüglich der Anlegerstimmung, wobei drei Handelssignale ermittelt wurden - zwei positive und ein negatives Signal. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Bce im Hinblick auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird, nämlich neutral.