BcePref M Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Bce hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -0,47 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -12,17 Prozent für Bce führt. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor betrug die mittlere Rendite -18,04 Prozent, wobei Bce 5,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Bce ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Bce von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft werden. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,01 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 54,77 CAD mit dem aktuellen Kurs von 48,19 CAD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 52,47 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-8,16 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Bce-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,73 Punkten, was bedeutet, dass die Bce-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 75,76, dass Bce überkauft ist und daher auch für diesen Aspekt ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Bce somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.