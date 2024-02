BcePref M Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Bce-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, basierend auf der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 50,83 CAD liegt um 9,13 Prozent unter dem GD200, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 53,57 CAD, was einen Abstand von -5,11 Prozent vom aktuellen Kurs darstellt und somit auch als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Bce-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Vergleicht man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce mit anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", so ergibt sich ein aktuelles KGV von 17 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Bce-Aktie eine Rendite von -5,9 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche selbst kommt auf eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent, wobei Bce mit 8,91 Prozent darunter liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten Wochen überwiegend negativ. Trotzdem wurden auch "Gut"-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.