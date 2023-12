BcePref J Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Bce in den sozialen Medien festgestellt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bce daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Aktie von Bce ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,11 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" eine Unterbewertung von 42 Prozent signalisiert. Aus dieser Perspektive wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Bce-Aktie ein Durchschnitt von 57,42 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 52,17 CAD, was einer negativen Abweichung von 9,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 53,11 CAD, was einer geringeren negativen Abweichung von 1,77 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt sich, dass Bce weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 31,47 Punkten als auch der RSI25 mit 58,49 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird die Bce-Aktie daher auf fundamentaler Ebene als "Gut", auf technischer Ebene als "Schlecht" und auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.