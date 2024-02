BcePref J Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Bce-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 50,83 CAD gehandelt, was einer Entfernung von -9,13 Prozent vom GD200 (55,94 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in Bezug auf die charttechnische Bewertung interpretiert. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 53,57 CAD. Auch hier wird ein "Schlecht"-Signal festgestellt, da der Abstand -5,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für die Bce-Aktie, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce 17. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt bei 38. Somit erscheint Bce aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" zeigt die Bce-Aktie eine Rendite von -5,9 Prozent, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent, wobei Bce mit 8,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird der Bce-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Bce eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.