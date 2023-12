BcePref J Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Bce erhält gemischte Analystenbewertungen, eine neutrale Dividendenpolitik und eine negative Stimmung in den sozialen Medien. In den vergangenen zwölf Monaten haben 10 Analysten das Unternehmen bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 9,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die Dividendenrendite von Bce liegt bei 7,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Bce ist negativ, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen in ähnlichem Maße diskutiert wie üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger waren in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Bce daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.