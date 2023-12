BcePref H Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Bce liegt bei 89,4, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 64 für die Bce-Aktie, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Die Dividendenrendite von Bce liegt bei 7,37 Prozent, was 96,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 103 liegt. Diese niedrige Rendite lässt die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen unrentabel erscheinen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz um die Bce-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was auf eine tendenziell pessimistische Stimmung unter Marktteilnehmern in den sozialen Medien hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist jedoch gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Bce-Aktie in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Bce-Aktie als unterbewertet zu betrachten. Das KGV von 17,11 liegt insgesamt 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29,35 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.