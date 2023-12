BcePref H Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die Bce-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite derzeit einen Wert von 7,37 Prozent, der unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist auf eine eher schlechte Dividendenpolitik hin. Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Bce-Aktie einen Wert von 85,23 für den RSI7 und 57,11 für den RSI25. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bce insgesamt 10 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Neutral" (1 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf einer Kursprognose von 56,88 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 9,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv gestimmt sind, jedoch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Bce daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Bce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.