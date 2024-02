BcePref H Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Bce war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion hervorgeht. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage, und auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bce daher eine "Gut"-Einschätzung. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 55,8 CAD mit dem aktuellen Kurs (51,2 CAD) eine Abweichung von -8,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 53,41 CAD, was einer Abweichung von -4,14 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Bce im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 7,06 % auf, was 42,65 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 49,71 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bce wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,31 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,16 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Bce-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.