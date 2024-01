BcePref H Aktie: Füße still halten!

Die Bce-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Innerhalb eines Monats wurden 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 56,98 CAD, was einem Aufwärtspotential von 4,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Empfehlung für die Aktie. Insgesamt erhält Bce daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bce liegt bei 1,23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Dividendenrendite von Bce beträgt 7,37 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (115,11 %) niedriger ist. Die Differenz von 107,74 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet weist auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Diskussionsintensität und eine "Gut"-Bewertung für die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für dieses Kriterium.

Insgesamt wird die Bce-Aktie basierend auf den Analysteneinschätzungen und verschiedenen Indikatoren mit einer Mischung aus "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen beurteilt.