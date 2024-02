BcePref G Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Bce zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor eine Rendite von -5,9 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Bce mit einer Rendite von 8,91 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Bce ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Bce liegt aktuell bei 37,31 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,16 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Bce-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Bce wenig Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verändert sich kaum, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Bce somit als "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Bce als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 17,2, was einen Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,76 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.