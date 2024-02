BcePref G Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Bce wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,31 Punkten, was darauf hinweist, dass Bce weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Bce 3 Mal mit "Gut", 7 Mal mit "Neutral" und nie mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat ergab sich eine Einschätzung von 3 Mal "Gut", 6 Mal "Neutral" und nie "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,54 Prozent und ein mittleres Kursziel von 54,55 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Bce mit einer Rendite von -5,9 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erzielte eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent, während Bce mit 8,91 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Bce nur wenig Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bce daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.