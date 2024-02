BcePref G Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Bce schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,06 % aus, was 42,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49,71 %. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung für die Bce war in den letzten 12 Monaten 3 Mal "Gut", 7 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Langfristig bekommt der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat ergab sich das Bild 3 Mal "Gut", 6 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,54 Prozent und ein mittleres Kursziel von 54,55 CAD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Die Anlegerstimmung für die Bce wird in den sozialen Medien als überwiegend positiv angesehen. In den letzten Tagen gab es acht positive und sechs negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Bce daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Bce von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet ist die Bce im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet anzusehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 17,2, was einen Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 38,76 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.