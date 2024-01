BcePref G Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von Bce erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor 10,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 6,47 Prozent, aber Bce liegt aktuell 13,6 Prozent darunter. Aus diesen Zahlen ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung.

Analysten bewerten die Bce-Aktie aktuell ebenfalls als "Neutral". Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kurzfristig gesehen ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 4,31 Prozent hin, was ebenfalls einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt lässt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung festhalten, obwohl die Redaktion auch 6 schlechte Signale herausgefiltert hat und daher eine "Schlecht" Empfehlung ausspricht.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.