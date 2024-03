BcePref G Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den letzten zwei Wochen wurde die Bce-Aktie in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Jedoch konnten auch 4 schlechte Signale herausgefiltert werden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigte deutliche negative Ausschläge, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte. Außerdem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Bezogen auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bce-Aktie aktuell 14,59 und liegt damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Bce derzeit eine Dividendenrendite von 7,06 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49,99 %. Diese Differenz von lediglich 42,93 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

